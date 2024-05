Diretor de Moana diz que Disney precisa 'corrigir curso' de agenda política

Nome por trás da direção dos clássicos 'Aladdin', 'A Pequena Sereia' e, mais recentemente, 'Moana', John Musker deu uma opinião polêmica sobre as animações Disney. Para ele, a empresa precisa repensar a forma como insere 'agendas políticas' nos filmes.

O que aconteceu

Musker passou um tempo longe da Disney, após o fracasso de 'Planeta do Tesouro', mas voltou para repaginar as princesas com a criação de Tiana em 'A Princesa e o Sapo'. Em entrevista ao El Pais, o animador avaliou o sucesso da primeira princesa negra com o que tem sido feito em outras produções.