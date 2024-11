Luana é a primeira peoa salva da 10ª roça de A Fazenda 16

Luana foi o primeiro nome salvo da 10ª roça roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Estamos caminhando para o fim da temporada. Quantas coisas já não mudaram por aqui, não é mesmo? Hoje, tenho certeza que vocês já não são as mesas pessoas lá do início."

Fernando. "Você nunca teve papas na língua e sabe disso. Se meteu em uma montanha de confusão e conflitos no começo do jogo, mas depois demonstrou seu maior talento, na cozinha. Você se transformou e os outros peões notaram o seu movimento."