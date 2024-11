Saryne: Erros em A Fazenda levam eliminados a acusar Record de manipulação

Erros de transmissão cometidos em A Fazenda 16, da Record, levam eliminados a acusar a emissora de suposta manipulação e interferência no andamento do programa, avaliou a comentarista Bárbara Saryne durante bate-papo com o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (28).

O problema é o PlayPlus, né? E isso é muito sério, porque assim, a história do 'segredo' [da Luana, que a Babi teria contado para Gizelly] dá brecha para que os próprios participantes façam o que eles têm feito após serem eliminados. Quer dizer, o PlayPlus não mostrou, teria outro ângulo, teria isso, teria aquilo... Esse comportamento da equipe faz com que abra a brecha para esses questionamentos. E ficam informações desencontradas. O público fica confuso. E isso está sendo pauta lá dentro o tempo inteiro. Bárbara Saryne

Na edição de A Fazenda, Babi Muniz disse saber um suposto segredo de Luana. A fofoca foi contada por Gizelly a Babi, mas cochichando e sem o microfone —o que é proibido pelas regras do reality show. A transmissão oficial interrompeu a conversa entre as duas e o áudio foi totalmente cortado. Devido à interferência, o público, em casa, ficou sem saber qual seria o tal segredo de Luana.