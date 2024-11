Empresária de Zé Love nega manipulação no jogo: 'Influenciado por torcida'

Aí eu conversei com ele e disse: 'Zé, daqui para frente a gente tem um trabalho a seguir. Não podemos ficar vivendo do passado e achando culpados por você sair. De agora em diante precisa caminhar. As escolhas são suas'. Então, agora ele está entendendo que as pessoas estão usando o nome dele de uma forma errada. Roberta Nuñez

Roberta: "Sacha é pessoa extremamente perigosa"

Sobre o jogo de Sacha Bali, considerado um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões, Roberta Nuñez definiu o peão como inteligente, mas vitimista e pessoa extremamente perigosa.

O Sacha é uma pessoa inteligente, mas eu acho ele muito vitimista. Porque o jogo dele está acontecendo desde a primeira semana, onde o Zé Love ficou exaltado e ele [o Sacha] ganhou o público aqui fora.

O Sacha é uma pessoa extremamente perigosa. Ele é uma pessoa que engana o Brasil, assim como nossos governantes. É muito claro, as pessoas que procuram... Eu procurei o passado do Sacha. Roberta Nuñez

Empresária sobre atitudes de Fernando: "Socorro, Deus!"

Além de Zé Love, Roberta Nuñez também é responsável pela carreira de outros dois participantes em A Fazenda: a atriz e influenciadora Vanessa Carvalho e o chef de cozinha Fernando Presto —nos últimos dias, o participante tem protagonizado conflitos com Yuri e Sacha e com frases de baixo nível e tidas como preconceituosas.