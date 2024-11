Babi provoca Luana com 'segredo' em A Fazenda: 'Gizelly me contou tudo'

Luana: "Mulher, quem queria quebrar tuas maquiagens era a Suellen".

Babi: "E você estava junto, porque a Gizelly me contou tudo. Ela contou foi muita coisa!".

Luana: "Quem queria quebrar suas maquiagens não era eu, não. Muito pelo contrário".

Babi: "Ela me contou foi muita coisa! Ela me contou foi muita coisa, viu? [Sorri e faz gesto de coração com as mãos] Mas eu sou muito mulher para não contar".

