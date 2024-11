Zé Love detona edição da Fazenda: 'Não vou perder meu tempo assistindo'

O ex-peão ainda disse que foi prejudicado no jogo. "Acho que fizeram uma baita sacanagem comigo ali dentro", afirmou. "Respeito muito, foram ótimos comigo ali dentro, me deram todos suporte psicológico, suporte medico... Mas a partir do momento que fizeram comigo ali, daquela forma…"

Eu aqui fora não vou assistir à Fazenda, de verdade. Não vou perder meu tempo Zé Love

Na entrevista, Zé também disse que Gizelly se aproximou dele por interesse e se surpreendeu com alguns peões que julgava serem favoritos —como a própria Gizelly e Flora.

Ele ainda disse que "perdeu o brilho" ao longo do jogo, e ficou "de saco cheio" por ouvir citações ao seu filho. "Esse cara já não era mais eu", conta. "Jamais imaginei que teriam pessoas tão ruins e cruéis ali dentro".

No Brasil tá todo acostumado com isso: coitadismo, vitimismo. Ele [Sacha] atuou e tá dirigindo a fazenda, e as pessoas estao comprando isso Zé Love