A próxima notícia ruim que destruirá os sonhos de Viola em 'Mania de Você'

No fim do episódio, Marcel entrega a Viola uma carta da Prefeitura notificando a desapropriação de imóvel para fins de utilidade pública. A cozinheira fica desesperada e precisará de auxílio para partir para o contra-ataque.

Viola (Gabz), Marcel (Bukassa Kabengele) e Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Mércia confronta Nahum por estar com Moema. Marlete e Ísis concordam sobre o casamento de Evelyn e Tomás. Berta comenta com Sirlei que está desconfiada da relação de Leidi e Zuleide. Ísis e Leidi tramam se livrar de Marlete.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.