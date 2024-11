Zaac revela que entrará na Justiça contra multa por desistir de A Fazenda

Quando um jogador desiste do programa, a multa paga para a emissora é no valor do cachê que recebeu para participar do reality. A Record não divulgou os valores recebidos por Fernanda e Zaac no jogo. O funkeiro afirmou que ainda não devolveu o valor do cachê. "Se for de lance de devolver, tudo bem, não tem problema, mas vou brigar pelos meus direitos até o fim, porque eu achei essa forma de lidar nada a ver."

Zaac contou um pouco mais sobre foi tratado pela emissora depois de desistir do programa. "Não tenho nada contra a Record, mas eu tive uma experiência ruim. No dia seguinte [da sua saída], eles foram bem contundentes no lance de que foi quebra de contrato, 'você não vai fazer mais nada aqui', colocou dentro de um carro e tchau."

