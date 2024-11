Padre Julio Lancellotti expõe missionária que o atacava no Instagram

Seguidores do Padre Lancellotti defenderam o religioso com uma série de comentários. De acordo com o site Contigo!, depois disso ela deletou sua conta na rede social.

A emissora TV Canção Nova negou que Angela faça parte do time de funcionários da emissora e condenou o uso de canais da rádio para fazer discurso de ódio. "A Canção Nova não adota nem aceita discurso de ódio em suas redes, de forma que a referida postagem não representa a opinião da instituição, que reitera seu respeito pelo padre Júlio Lancellotti. Posicionamentos controversos de seus membros nas redes sociais, em perfis próprios, expressam apenas manifestações pessoais. A missionária está sendo ouvida pelo departamento formativo da instituição e devidamente orientada", disse a emissora em nota.

A emissora reforça que ela não faz parte do quadro de locutores da rádio e de apresentadores da TV Canção Nova. "Bem como não possui autorização para utilizar o aparato da emissora em suas redes pessoais", concluiu.

Confira a publicação do Padre Julio Lancellotti: