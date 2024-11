Albert para Sidney: 'Sempre te enxerguei no meu pódio'

Albert disse. "Confesso que sempre te enxerguei no meu pódio. De verdade, do fundo do meu coração, continuo te enxergando. Enxergo a Flor e você. Independente do jogo, se for certo ou errado, são pessoas com almas boas."

O Juninho e o Gilsão também são assim, só que estou falando em termos de pessoas que tenho trocas.

Albert completou. "O seu comportamento é muito parecido com o meu. Você é um cara até mais polido e centrado do que eu. Seguro minha reatividade no aspecto da indignação, você consegue

Sidney respondeu. "Que bom."

