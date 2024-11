Albert se estressa com bezerro e grita com animal; peões repercutem

Gui então controlou o filhote e o acariciou enquanto Albert saía. "Quem é o bonitão cabeçudo do tio Gui?"

A fala do peão repercutiu pela casa. Nas semanas anteriores, Vanessa havia acusado Sacha de chamar a vaca de "desgraçada", o que desenrolou diferentes discussões na casa.

Luana se revoltou com a cena de Albert e foi cobrar os aliados do rival para que se posicionassem contra ele. "Albert fica xingando o bezerro, ele grita, já chamou de várias coisas. Eu vou conversar com as meninas, já que elas se posicionaram contra Sacha, para saber a opinião delas. Um absurdo."

A peoa foi até Flora e Fernando questionar o que achavam da atitude de Albert: "Falaram que ele tá com dor, eu também to com dor, Bali também, e nem por isso a gente tá xingando os animais. E se acontecer, não é porque odeia, é porque levamos um susto, nos machucamos."

Albert ouviu o comentário e criticou a adversária. "Você é muito maldosa. Você vai colher tudo o que você está plantando!"