Albert reclama do G4: 'Estão há 30 dias com o Fazendeiro'

Em uma conversa com Sidney na casa da árvore de A Fazenda 16 (Record), Albert reclamou dos peões do G4 (Sacha, Gui, Luana e Yuri).

O que aconteceu

Albert apontou que os peões estão há mais de um mês sempre vencendo as Provas do Fazendeiro. "Eles estão ha mais de 30 dias com o Fazendeiro e as vezes com o poder (Lampião). Vai fazer o quê?"