Novo grupo? Flor convida Flora para 'ajudar' em votação e cria trio

Flora disse que "jogo é jogo" e Albert fará a jogada dele.

"Ele está jogando sozinho, mas a gente se ajuda", esclareceu Flor.

Em seguida, Flor, propôs sutilmente que Flora votasse com a dupla, formando assim uma nova aliança de três peões.

Não precisamos fazer um o que o outro quer, porque não é grupo, não tem quem manda, não tem líder. São dois amigos, agora três com você, se ajudando. Se ele achar interessante, ele vota com um grupo, ou vota com o outro. Mas eu já tenho meu voto e ele já tem o dele, que eu não vou contar pra vocês Flor

