A Fazenda: Sacha diz que Fernando cozinha para mostrar trabalho, não afeto

Fernando: "Fala de você que eu já respondi a parte do Yuri".

Sacha: "Eu falo o que eu quiser, querido. Este é o meu momento de te apontar e eu quero que você saia não só pelas coisas que fez para mim, mas para outras pessoas. Uma vez estávamos nós quatro na cama, você veio xingar todo mundo, falou 'nunca mais falem comigo, vocês são uns lixos', com as veias todas saltadas. Depois duas horas, você falou: 'Vocês querem um bolinho?'. Esse teu afeto, que você fala que cozinha para dar afeto às pessoas, na verdade, é uma forma que você tem de mascarar a sua agressividade e tentar mostrar um outro lado. Eu não sei se você tem dupla personalidade ou se você é realmente falso. Porque você é extremamente agressivo e depois vem com uma comidinha para tentar passar pano para o que você fez. Isso é muito feio. A gente não acha que você é afetuoso. Você cozinha porque esse é o teu trabalho, isto aqui é uma vitrine para o teu trabalho, e não porque você quer fazer um afeto para a gente. É porque você quer mostrar seu trabalho e está tentando se vender. E você usa isso para tentar disfarçar sua agressividade e mostrar um lado afetuoso que você não tem".

