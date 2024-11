James Cameron ficou revoltado por recusa de ator em estrelar 'Avatar'

Josh Brolin, 56, revelou que James Cameron, 70, ficou "revoltado" por sua recusa em entrar para o elenco de "Avatar: O Caminho da Água" (2022).

O que aconteceu

Brolin explicou que Cameron não reagiu bem ao seu "não" para compor o elenco da sequência de "Avatar". "Me falaram que ele ficou irritado, revoltado. Eu entendo porque, veja, quando você tem um projeto em mente e você tem poder, tem status, você se acostuma às pessoas se sentirem gratos por aquilo que você oferece", declarou em entrevista ao In Depth with Graham Bensinger.

Josh também contou o porquê de ter recusado o papel. "Veja, eu não conheço James Cameron o suficiente... Mas a minha decisão [em recusar o convite] foi baseada no projeto, não nele".