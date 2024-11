Fernando diz não temer roça: 'Se eu voltar, vão fazer o quê?'

Antes de irem dormir no noite de domingo (24), Fernando falou sobre suas expectativas para a próxima roça de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Com Gui como Fazendeiro nesta semana, o chef de cozinha avalia que será indicado para a berlinda. Entre seus aliados, o ex-Chiquititas afirmou que pensa em enviar o rival para a roça. Prevendo o que pode vir, Fernando começou a criar uma forma de se defender no reality.

Fernando: "Eu não estou com medo da Roça, tanto que eu já tava criando minha estratégia desde defesa. Já sabia que iriam me apontar hoje, já sabia que iria apontar a Luana, já sabia minha resposta pro apontamento de cada um. Eu já tinha feito todo esse apontamento na minha cabeça. Eu queria pontuar tudo que todo mundo fez para mim e o porquê eu fui reativo com todo mundo, para mostrar que todo mundo ali tem débito comigo."