Fernando diz já estar na roça e lança estratégia: 'Não tenho medo'

Minutos depois, Gilsão conversou com Fernando e Sidney sobre o jogo. "Dessa vez tá nítido que eu sou o alvo deles", disse Fernando.

Fernando já havia desconfiado sobre sua presença na próxima roça.

Mais cedo, em conversa com Flor, ele disse não ter medo da berlinda. "Eu não estou com medo deles [G4], não estou com medo da roça", disse Fernando.

Tanto que eu já estava criando uma estratégia de defesa. Eu já sabia que eles iam me apontar hoje, (…) tinha feito na minha cabeça todas as estratégias do apontamento. Eu queria pontuar tudo o que todo mudo fez para mim, o porquê fui reativo com todo mundo, para mostrar que todo mundo ali tem débito comigo Fernando

0:00 / 0:00