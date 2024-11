A Fazenda: Fernando critica peoas por não terem maturidade para reta final

Fernando Presto apontou que Vanessa Carvalho e Flora Cruz não conseguem aceitar votos em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Fernando conversou sobre os rumos do jogo com Flor Fernandez e Albert Bressan. Ele alertou que as opções de voto para a casa estão diminuindo, e disse que Vanessa e Flora não conseguiriam entender se fossem alvo dos aliados.

Fernando: "Já vai abrir esse negócio de a gente ter que votar entre nós. E tem gente que não está preparado para isso emocionalmente. Eu, por exemplo, já estive semi-preparado. Mas tem gente entre nós que não".