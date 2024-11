Spoiler! Babi se sentiu 'traída pelo público' após eliminação da Fazenda

Ela foi às lágrimas no final do programa, falando assim: 'Fiquei arrasada com essa situação porque parece que em minha mente me pregou uma peça'.

Chico Barney, no Central Splash

Em relação às plaquinhas, Babi foi concisa e distribuiu poucas palavras para os ex-colegas de confinamento. Para Vanessa, colocou a plaquinha "carinhosa" e "fogo mineiro", em referência a um apelido da peoa. Gui recebeu "indiferente" e Luana "mentirosa".

Sacha, um dos principais oponentes de Babi no reality, recebeu as placas "vitimista" e "Deus cura" — as mesmas que Zé Love lhe deu. Para Dantinhas, convidado do Central, a decisão dela é mais uma prova de sua conexão com Zé, com quem ela mantinha uma relação de amizade no jogo.

Ela colocar a mesma placa, até aqui fora, eliminada, mostra que ela está seguindo a cartilha do chefão

Dantinhas

Flor foi quem recebeu mais placas. Babi usou as palavras enganação, fofoqueira e oportunista para descrever a peoa. Segundo Chico, a ex-panicat ficou muito decepcionada com a jornalista e o saldo de sua eliminação é um sentimento de mágoa.