'Fiquei excitada ao ler o roteiro', admite Nicole Kidman sobre 'Babygirl'

Nicole Kidman, 57, falou sobre a experiência de filmar sequências para lá de picantes em "Babygirl", sua mais recente incursão pelo cinema.

O que aconteceu

A atriz elogiou especialmente a visão da diretora, Halina Reijn, 49, sobre a narrativa. "O que me atraiu no filme é que ele tem a voz feminina. Muitos filmes desse gênero que vimos nos anos 90 eram do ponto de vista masculino, mas este inverte isso e é contado pela lente de uma mulher", observou ela, em entrevista ao programa de TV britânico The Graham Norton Show (BBC One).

Nicole assegura que não se sentiu nem um pouco incomodada em gravar as cenas de sexo do longa. "De forma alguma. Eu adorei o roteiro! Amo apoiar mulheres na indústria, e o projeto era simplesmente muito bom. É empolgante e ousado, e estou sempre procurando sair da minha zona de conforto."