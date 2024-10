Quem é o ator que fez Nicole Kidman ficar excitada em cena?

Harris começou a trabalhar aos 14 anos. Ele foi professor de teatro para crianças, atendente em um café, garçom em funerais, trabalhou em uma loja de roupas e também recolhendo lixo na ponte de Londres. Ele contou a The Guardian que também trabalhou em um hotel enquanto juntava dinheiro para financiar suas viagens a Los Angeles, onde tentaria uma vaga como ator.

Consegui um piloto e falei para o hotel: 'Desculpa, gente, mas chegou a minha vez! Estou indo para Hollywood! Então dois meses depois, precisei voltar e pedir meu emprego de volta.

A estreia do ator em "Beach Rats" (2017) foi um divisor de águas na sua carreira. Desde então, ele esteve em algumas grandes produções, como a série "Assassinato no Fim do Mundo" (2003); o filme "Garra de Ferro" (2003), com Zac Efron e Jeremy Allen White; estrelou o drama de guerra "Blitz" (2024); e protagonizou "Triângulo da Tristeza" (2022).

Além da atuação, Harris também faz trabalhos como modelo. Ele estrelou a campanha da marca italiana Prada deste ano.