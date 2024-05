Show de Madonna supera público do Rolling Stones no Rio; veja lista

Madonna superou o público dos Rolling Stones entre os maiores shows já realizados na Praia de Copacabana, no Rio.

Show foi quinto maior do mundo

Em 2006, a banda de rock britânica reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas — segundo a PM, e 1,3 milhão — segundo os Bombeiros. Esse seria o sexto maior show já realizado no mundo.

Na noite de ontem, Madonna superou esse número, com 1,6 milhão de pessoas na areia e na orla, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo do munícipio do Rio.