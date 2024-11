Fernando faz promessa inusitada por eliminação de Sacha: 'Casa vai abaixo'

Segundo os peões, Sacha assume o papel de "coitadinho" nos dias de eliminação.

Fernando chegou a fazer uma promessa caso o peão fosse eliminado: ficar um ano sem tomar café.

Vou tomar bastante café hoje porque eu fiz uma promessa. Se ele sair hoje, fico 1 ano sem tomar café. Eu queria parar de tomar café mesmo Fernando

Babi continuou dizendo que a imagem de Sacha gritando com ela jamais sairá de sua cabeça. "Queria que ele fosse embora. Imagina o Faro com ele, misericórdia", disse. "Ninguém aguenta mais. A imagem dele gritando na minha cabeça nunca mais sai. A imagem dele gritando, indo pra cima de mim, me agredindo, nunca mais vai sair da minha cabeça."

