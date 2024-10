Ana Paula Padrão grava vídeo de despedida do MasterChef: 'Coração apertado'

Ana Paula se despedirá do programa no MasterChef Confeitaria. Edição inédita será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria de imprensa da Band.

A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país. Band