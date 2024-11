Band já tem favorita para assumir vaga de Ana Paula Padrão no Masterchef

Após 10 anos à frente do Masterchef , a Band confirmou que Ana Paula Padrão deixará o programa ao final de 2024. E um nome já vem sendo considerado favorito para a vaga.

Helena Rizzo é a favorita para assumir a apresentação do Masterchef em 2025. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela acumularia as funções de apresentadora e julgadora dos pratos, já que atualmente compõe o time de jurados do programa.

Em outros países, jurados também apresentam o programa. Por isso, a Band estaria cogitando Helena para a função. Além disso, segundo Fábia, Helena Rizzo é bem avaliada pela emissora.