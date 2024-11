Roça falsa em A Fazenda? Seria patético, e por isso sou a favor, diz Chico

A edição deste ano do reality show contou com duas desistências (Fernanda e Zaac), após uma confusão generalizada dentro da casa, e a desclassificação de outra participante (Raquel Brito) por recomendação médica. A final do programa estava programada para a semana de 16 de dezembro, mas existem dúvidas após a saída dos três peões.

O ator Sacha Bali é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho e o ex-jogador Zé Love —este já eliminado da atração. Outros participantes já perceberam a força de Sacha dentro e fora da casa: no mês passado, por exemplo, Camila fez um alerta para o favoritismo dele.

0:00 / 0:00

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso