A Fazenda: Camila diz que Sacha é favorito e peões traçam plano: 'Apagar'

Na madrugada de sexta-feira (25), Camila alertou a maior parte dos peões de A Fazenda 16 (Record) que Sacha é o favorito a ganhar o programa.

O que aconteceu

Após a eliminação de Júlia, Camila dividiu seu pensamento com a maior parte da casa, que estava no quarto. "Gente, ele (Sacha) é o favorito, pelo amor de Deus. Abre o olho. Cara anda por aí com cara de sofrido, chorando, passa o dia dormindo, toda vez que levanta tá com cara de triste. Esse cara veio brifado, treinado, super treinado, fez coach!"

Gilsão, então, sugeriu um plano. "Então vamos apagar ele!"