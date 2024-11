Fernando se descontrola em discussão com Sacha: 'Não quero beijar um b*sta'

Durante a dinâmica de apontamentos do domingo (17), Fernando se mostrou furioso com as falas de Sacha e a dupla protagonizou um bate-boca intenso em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

O chef foi apontando como "vitimista" por Yuri durante a dinâmica, enquanto ouvia os argumentos do dançarino, Sacha se intrometeu na discussão, o que deixou Fernando irritado. "Cala a sua boca, seu m*rda! Você grita com mulher, vem gritar comigo também, seu b*sta", disparou para o ator enquanto se aproximava.

Os peões trocaram gritos e ofensas cara a cara. "Vai me beijar?", debochou Sacha da proximidade do rival.