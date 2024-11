Juninho acusa Gui de armar tentativa de agressão e peões tretam: 'Eu vi!'

"Você acha que no meio da gritaria eu vou me preocupar? (...) Eu botei a mão porque eu me ajustei. Que tipo que mente diabólica você acha que eu sou? Você acha que é o dono da razão? Então pronto! Eu estava me ajustando", rebateu o ator de Chiquititas. Gui argumentou que estava com dor no braço do treino da academia e por estar muito tempo na mesma posição precisou se movimentar.

"Eu, no seu lugar, tiraria a mão para não ser pisado. Eu acho que fez de propósito. Você ajeitou a mão para ele pisar", rebateu Juninho. O cantor é chamado de "baba ovo do Zé Love" por Yuri e ri em deboche. "Olha o que você está falando."

Yuri se aproxima de Juninho e precisa ser afastado por Gui. A briga cresce e os peões do G4 seguram um ao outro para discutir. "Solta ele, Yuri!", provoca o cantor.

"Cala a boca, filho da p***. Tá desestabilizando o guri, seu otário", grita Yuri alegando que Juninho, de 47, estava discutindo com um rapaz de 21 anos. "Velho do c******, quer desestabilizar o menino? Quer? Seu p** no c*, Zé Lúcifer", grita Yuri e é segurado por Luana.