Luana Piovani sobre polêmica entre Janja e Elon Musk: 'Vergonha'

Nesta segunda-feira (18), Luana Piovani comentou a polêmica envolvendo a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, e o empresário Elon Musk.

O que aconteceu

No sábado (16), durante um evento do G20 Social, no Rio de Janeiro, Janja disse "fuck you" para o bilionário.

Nas redes sociais, Luana debochou sobre a situação, citando ainda Felipe Neto. "Janja e Felipe Neto debatendo regulação das redes sociais em uma reunião do G20. Janja manda Elon Musk 'fuck you'. Elon Musk ameaça veladamente as próximas eleições brasileiras".