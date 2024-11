Filipe Ret compra cybertruck 'indestrutível' de Elon Musk de R$ 1,5 milhão

Filipe Ret, 39, adquiriu uma unidade da picape elétrica Tesla Cybertruck, avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão.

O que aconteceu

Ret compartilhou fotos ao lado do carrão nas redes sociais. O cantor ostentou a aquisição milionária, que possui seis metros de comprimento e design "diferentão".

Cantor disse que esperou seis meses pela chegada do carrão. "Ele é mais rápido que a McLaren. A primeira vez que a gente viu foi na Times Square, agora a primeira Cybertruck na rua do Catete", disse o famoso, enquanto passeava com a Cybertruck pela zona sul do Rio de Janeiro.