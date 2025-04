Equipe de Justin Bieber rebate boato de que ele estaria afundado em dívidas

A equipe de Justin Bieber, 31, se manifestou após uma série de matérias afirmando que o cantor estaria financeiramente quebrado.

O que aconteceu

Após o The Hollywood Reporter publicar falas de um ex-funcionário do cantor, garantindo que o artista estaria afundado em dívidas, a equipe de Justin se pronunciou. A fonte ouvida pelo site ainda afirmou que as dívidas estariam na casa dos US$ 20 milhões (cerca de R$ 117.339.000), em virtude do cancelamento da turnê Justice, que ocorreu devido aos problemas de saúde do canadense.

Para a US Weekly, a equipe do músico garantiu que esse história não passava de uma invenção feita por alguém frustrado. "Isso é apenas uma estupidez de caça-cliques baseada em 'fontes' não identificadas — e claramente mal informadas — decepcionadas por não trabalharem mais com Justin".