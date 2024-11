Felipe Neto, Picon, Popozuda: famosos se manifestam sobre fim da escala 6x1

O debate sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que pretende acabar com a escala 6x1 de trabalho também chegou aos famosos, que se manifestaram a favor ou contra ao projeto apresentado pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

O que aconteceu

Ex-frentista, Valesca Popozuda relembrou seu passado como celetista ao defender uma jornada com dois dias de descanso para os trabalhadores. "A escala 6x1 prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos e tem deputado me falando que a pessoa quer 'vadiar'. É triste", escreveu a cantora em seu perfil no X.