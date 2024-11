Chico sobre romance de Gizelly e Cauê fora da Fazenda: 'Novelinha do Kwai'

Gizelly e Cauê aparecem juntos em uma festa na madrugada de domingo (17), em vídeos publicados nas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem conversando ao pé do ouvido, trocam carícias, e o ex-peão se aproxima do pescoço da advogada. Eles também surgem trocando beijos.

Dentro do reality, Gizelly e Cauê começaram com uma treta, mas terminaram aliados. A advogada foi eliminada do reality show na última quinta-feira (14). Ela disputou a roça com Flora Cruz e Vanessa. Já Cauê Fantin foi o terceiro eliminado do programa, em noite de disputa contra Sacha Bali e MC Zaac.

