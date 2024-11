Balanço A Fazenda: Gizelly é tema da semana e acaba eliminada

Enquanto a dupla rebatia as falas um do outro, a ex-BBB teve um ataque nervoso e começou a gritar e chorar: "Meu Deus! Eu não aguento mais isso! Eu não aguento mais esse homem!". As câmeras foram cortadas e ao serem retomadas, Gizelly estava sendo consolada por Flor, enquanto Sacha estava distante.

Depois de apontada por outros peões, a ex-BBB chorou muito e pediu que a tesoura, usada na dinâmica, para que ela se automutilasse. "Me dá logo. Me dá logo, eu estou passando mal. Me dá logo que eu quero me cortar". Gui, quem havia apontado Gizelly no momento, pediu para que ela se acalmasse.

Gizelly machuca ombro e é questionada

Ao fazer uma brincadeira com Babi e Gilsão, Gizelly se queixou de ter deslocado o ombro e estar com dores. Ao ser atendida pela equipe médica do programa, a peoa foi medicada mas não foi prescrita imobilização.

Apesar da orientação, Gizelly fez uma tipoia improvisada para apoiar o braço. No programa ao vivo, Galisteu deu uma bronca na peoa, que estava indo contra a recomendação médica. Com a fala da apresentadora, alguns peões passaram a questionar a veracidade da dor da ex-BBB.

Ao gesticular muito enquanto fazia seu apelo para continuar no jogo na 8ª roça, seus adversários começaram a zombar da imobilização da peoa. "O braço dela ficou bom na hora. Parecia um ventilador", disparou Albert para Flor e Vanessa. "É papelão por cima de papelão", criticou Yuri.