Ana Maria Braga chama Tati Machado de maldosa ao vivo

O programa Mais Você desta segunda-feira (18) teve um momento de tensão. Ana Maria Braga chamou Tati Machado de maldosa após um comentário sobre o novo clipe de Anitta e Alok.

O que aconteceu

Ana Maria e Tati Machado estavam comentando sobre o novo clipe de Anitta e Alok. Os dois estão juntos na música Looking For Love.

Ana Maria perguntou a Tati Machado se eles estão correndo atrás do outro no clipe. No entanto, Tati entendeu que a apresentadora estava insinuando que os dois teriam um affair. "Olha que legal. Será que um está correndo atrás do outro? É isso?", indagou a apresentadora. "Ele é casado e a Anitta está namorando, mas ali no clipe talvez sim para fazer essa graça acontecer", respondeu a jornalista.