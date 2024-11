Albert chama Sacha de usurpador e sem caráter: 'Quer dirigir o programa'

Albert ainda chamou Sacha de "usurpador". "Ele se apodera da boa vontade dos outros. É covarde", disse.

O peão confessou que às vezes fica "atrapalhado" em meio a "tanto blefe e lavagens cerebrais". "Estou jogando o máximo que eu posso", disse. "Meu compromisso é falar pro Brasil inteiro quem é quem".

Ele ainda disse que Luana "fez coisas gravíssimas" na Fazenda e não é confiável. "É falsa", disse. "Eu tento me posicionar, sim, às vezes não é da melhor forma (…) Só que não quero ter embate com Luana por ela ser mulher, e eu respeito. Ela é uma mulher forte. Prefiro ir na base da verdade".

Por fim, o peão torceu para "conseguir tirar Sacha ou Yuri" do jogo nesta semana.

Na dinâmica do mesmo dia, Albert já havia brigado com Sacha e disparou contra ele: "Sacha, vem aqui, você quer dirigir o programa. Senta aqui, vem aqui dirigir. Vem aqui. Você é mala. Você é vítima, é vilão, é tudo", disse. "Você é um mala cara, você quer se enfiar em tudo, que saco, é muito mala. Você quer se enfiar nos assuntos dos outros, quer mandar no programa".