Quem é quem em 'Guerreiros do Sol', próxima novela original Globoplay?

"Guerreiros do Sol" (Globoplay) será a próxima novela original do Globoplay, com previsão de estreia para abril de 2025. A trama é livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. Splash teve acesso ao plano comercial da Globo, que apresenta os principais personagens da história.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Rosa (Isadora Cruz)

Com uma personalidade forte, Rosa sonha em ser livre, se apaixonar perdidamente e ter autonomia sobre a própria vida. Aos poucos, ela se encanta pelo Coronel Elói e se casa com ele. Mas, no fundo, seu coração pertence a Josué. O desejo fica ainda mais evidente quando a protagonista percebe que o casamento não era bem como ela imaginava.