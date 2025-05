Ator morto em 2024 está em 'Guerreiros do Sol', nova novela da Globo

Thommy Schiavo e Eduardo Di Tarso viveram Leandro e Leonardo no 'Por Toda Minha Vida' Imagem: Fabrício Mota/Globo

Schiavo ganhou destaque nacional como o personagem Zoinho, no remake de "Pantanal" (2022). Ele também esteve em outras novelas de sucesso, como "Beleza Pura" (2008), "Paraíso" (2009), "Cordel Encantado" (2011) e "Além do Tempo" (2015).

Uma das cenas mais lembradas de sua carreira foi o beijo entre Zoinho e Zaquieu (Silvero Pereira). Considerada histórica por representar um dos raros beijos gays em novelas da Globo, a sequência foi incluída no último capítulo do remake por sugestão da direção e contrariou a proposta inicial do autor, Bruno Luperi.

Zaquieu Silvero Pereira e Zoinho Thommy Schiavo em Pantanal Imagem: Reprodução / Internet

Morte trágica

Thommy Schiavo caiu da sacada do segundo andar do prédio onde morava em Cuiabá, em Mato Grosso, e não resistiu. Segundo a Delegacia de Homicídios da capital mato-grossense, a queda foi registrada por câmeras de segurança e teria ocorrido por desequilíbrio. A morte do ator aconteceu no dia 20 de julho de 2024.