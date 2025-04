Após 'Dona de Mim', quais novelas estreiam ainda este ano na Globo?

Dira Paes e Sophie Charlotte devem fazer duas das protagonistas. Segundo informações do jornal O Globo, Grazi Massafera será a grande vilã da trama.

Aguinaldo Silva será o autor de 'Três Graças' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Guerreiros do Sol

"Guerreiros do Sol" é a próxima novela original Globoplay com previsão de estreia ainda para 2025. Assim como aconteceu com "Verdades Secretas 2" e "Todas as Flores", a nova novela deve ser exibida na TV aberta no horário das 23h após chegar ao streaming.

A produção já está totalmente gravada há quase dois anos e foi adiada algumas vezes pelo Globoplay. A princípio, "Guerreiros do Sol" foi anunciada para estrear em 2024, depois foi adiada para abril de 2025. A Globo mantém o anúncio da novela para este ano, mas ainda não definiu um novo mês para a estreia.

A trama é livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, abordando empoderamento feminino e outros temas atuais. Ambientada nas décadas de 1920 e 1930, a história acompanha a trajetória de Rosa (Isadora Cruz), casada com Elói (José de Abreu), um poderoso coronel. Do outro lado temos Josué (Thomas Aquino), que é um dos maiores cangaceiros do Nordeste.