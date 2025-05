Data definida: veja quando estreia a novela 'Guerreiros do Sol'

No Globoplay, terá cinco episódios liberados semanalmente. A novela foi produzida especialmente para o streaming da Globo, mas com as mudanças também poderá ser vista na TV por assinatura. Não há previsão para ir ao ar na TV aberta.

Thomas Aquino em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Já no canal Globoplay Novelas será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40. De acordo com a comunicação da emissora, ainda haverá reapresentação do capítulo de sexta no sábado.

"Guerreiros do Sol" é inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e de outros cangaceiros das décadas de 1920 e 1930. Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a novela tem Isadora Cruz e Thomás Aquino nos papéis principais, e conta ainda com Alinne Moraes, Irandhir Santos, Nathalia Dill, Alice Carvalho e Alexandre Nero.

Quem é quem em 'Guerreiros do Sol'

Rosa (Isadora Cruz): Com uma personalidade forte, Rosa sonha em ser livre, se apaixonar perdidamente e ter autonomia sobre a própria vida. Aos poucos, ela se encanta pelo Coronel Elói e se casa com ele. Mas, no fundo, seu coração pertence a Josué. O desejo fica ainda mais evidente quando a protagonista percebe que o casamento não era bem como ela imaginava.