Gilberto Braga em dobro: 'Celebridade' ganha reprise nos 60 anos da Globo

Em 2025, a TV Globo prepara uma programação voltada para a comemoração de seus 60 anos. Com isso, segundo o plano comercial da emissora, o qual Splash teve acesso, Gilberto Braga ganhará exibição em dose dupla, com o remake de "Vale Tudo" no horário nobre global e com a reprise de "Celebridade" no canal Viva.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Gilberto Braga estará na Globo através do remake de uma das novelas mais importantes de sua carreira. No dia 31 de março, "Vale Tudo", adaptada por Manuela Dias para a atualidade, estreia no horário nobre da emissora.