Sai ou não sai? Globo desenterra 'Guerreiros do Sol' em 2025: 'Reformulada'

Ambientada nas décadas de 1920 e 1930, a história acompanha a trajetória de Rosa (Isadora Cruz), casada com Elói (José de Abreu), um poderoso coronel. Do outro lado temos Josué (Thomas Aquino), que é um dos maiores cangaceiros do Nordeste.

A trama ganha fôlego quando Josué se apaixona pela esposa de maior inimigo. Ele transforma Rosa em uma integrante de seu bando e em uma das mulheres mais respeitadas do Cangaço.

Alexandre Nero e Thomás Aquino em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Divulgação/Globo

Quando estreia 'Guerreiros do Sol'?

Durante o Upfront 2025, "Guerreiros do Sol" foi vendida como uma novela totalmente já gravada. A produção estava prevista para estrear em 2024, sendo a próxima novela original Globoplay após o sucesso de "Todas as Flores".

"Guerreiros do Sol" estreia em 2025. A novela terá 45 capítulos que serão exibidos entre abril a junho do ano que vem no Globoplay.