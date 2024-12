'Estou para morrer!': atriz fala sobre fazer novela sem pitaco do público

"Guerreiros do Sol", prevista para passar diretamente no streaming, está tendo uma particularidade em relação a outras novelas da Globo: está sendo toda gravada antes da estreia e, consequentemente, sem "pitaco" do público. Para a protagonista, Isadora Cruz, isso tem sido motivo de angústia.

"Estou para morrer"

A atriz se mostrou ansiosa em fazer uma novela toda antes de sua estreia. "É muito difícil fazer um projeto sem assistir. É muito doloroso. Eu, por exemplo, não sabia se tinha encontrado ela [Rosa, sua personagem]. Todos nós passamos por isso. Tivemos o prazer de ver o primeiro capítulo, está incrível! Mas a gente só assistiu seis meses depois."

Isadora, que protagonizou "Mar do Sertão", esteve na CCXP 25, ao lado do colega Thomás Aquino, para promover a nova novela. Diferente dela, no entanto, o ator não está sentindo tanto a forma diferente que a novela está sendo produzida, já que essa é sua primeira novela. Sua carreira até agora tem sido mais focada em teatro, séries e filmes.