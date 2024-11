Preta Gil sobre estado de saúde: 'Voltando à vida perto da normalidade'

Preta Gil, 50, atualizou o seu estado de saúde, após passar por uma nova internação e cirurgia.

O que aconteceu

Preta contou que foi internada para trocar o seu duplo J (cateter usado para drenar a urina dos rins para a bexiga) que estava entupido por cálculos renais. A cantora relatou que recebeu alta, sentiu dores, voltou para o hospital e recebeu alta novamente depois.

Ela contou que o problema foi resolvido. "Esse problema foi resolvido. Agora tenho um duplo J novo, estou me cuidando, tomando antibiótico ainda, e estou voltando à vida perto da normalidade, embora ainda com as sequelas da quimioterapia da semana retrasada e dessa infecção que tive no rim. Mas estou bem, me cuidando"