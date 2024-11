Reta fina de 'Alma Gêmea': Carlito expõe rastro de podridão do próprio pai

No capítulo de sexta-feira (15), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Dalila e Clarinha voltam para casa. Carlito diz ao juiz que o pai é um traste. Ciro pede Agnes em casamento. Rafael pergunta se Judith pode testemunhar em seu favor. Cristina diz ao delegado que Rafael é responsável pela morte de Débora.

O delegado garante a Cristina que vai investigar o caso. Judith concorda em testemunhar a favor de Rafael. Agnes fala para Ciro que não o ama e recusa seu pedido, deixando-o arrasado. Carlito conta para o juiz que Raul é um péssimo pai, e afirma que sente saudades de Olívia. O juiz decide devolver o restaurante a Olívia e exige que Raul pague a ela uma pensão.

Olívia oferece ovo frito a Carlito e ele fica indignado. Vitório oferece preparar um lanche para Carlito. O espírito de Guto aparece para Cristina e pede que ela desista de suas maldades. Alexandra sente que precisa falar com Serena. Ciro explica a Rafael que, mesmo com o depoimento de Judith, ele não pode provar que Cristina o maltratou. O delegado comunica Rafael que Cristina o acusa da morte de Débora, e Serena desmaia ao ouvir. Olívia convida Vitório a voltar a trabalhar no restaurante, mas ele recusa.