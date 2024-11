Substituta de 'Alma Gêmea'? 'Caras e Bocas' ganhará reprise em 2025

Sendo assim, "Caras e Bocas" não será a substituta de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo. Na verdade, a trama substituirá "Cobras e Lagartos", no horário das 15h do canal Viva.

Segundo informações do plano comercial da Globo, o qual Splash teve acesso, "Caras e Bocas" estreia dia 3 de março de 2025 no canal Viva. Além dos horário das 15h, ela também será exibida às 23h45 e contará com maratona aos domingos às 14h.

"Caras e Bocas" é uma comédia romântica, ambientada na cidade de São Paulo, que apresenta a história de amor entre Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador). Os dois amantes da arte, ambos de gênio forte, apaixonam-se na juventude, mas são separados pelo avô da moça, o milionário Jacques (Ary Fontoura).

Quando descobre que Dafne está grávida de Gabriel, Jacques se arrepende e tenta reaproximar o casal. Mas sua enteada, a ambiciosa Judith (Deborah Evelyn), temendo perder seu lugar na administração da empresa, fará de tudo para afastar Gabriel da familia.

As pinceladas de comédia da trama também ficam a cargo da dupla Denis (Marcos Pasquim) e o chimpanzé Xico. Denis é um artista plástico com dificuldades para se inserir no mercado de artes, mas acaba fazendo sucesso com as telas pintadas, na verdade, pelo amigo simio.