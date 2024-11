Lucas Souza diz que não é bissexual ao abrir o jogo sobre sexualidade

Lucas Souza, 24, abriu o jogo sobre sua sexualidade.

O que aconteceu

O ex-Fazenda surpreendeu ao dizer que não é bissexual. Em entrevista no podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão, ele afirmou se identificar como pansexual, que é a pessoa que se relaciona com os outros sem se importar com o gênero. "Muita gente da comunidade LGBTQIAPN+ começou a me seguir e a me apoiar. Qual era a fala deles: 'Eu acho que foi de extrema importância você falar sobre esse assunto, porque eu acho que você pode ajudar pessoas'. O meu caso teve uma repercussão nacional, então é bom gerar essa discussão, sabe? E pra ver que tem gente que é muito mal resolvida".

O ex-militar explicou sobre a orientação. "No início da minha carta aberta, eu já tinha em vista que as pessoas não sabem o que é pansexualidade. Então, eu usei o termo bissexualidade para ser mais fácil e compreensível para as pessoas. "É pansexualidade. O gênero não interfere no seu gostar, se relacionar com a pessoa. Dando um resumão, é uma pessoa que não tem preconceito com ninguém e em relação a nada".