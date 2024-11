K-pop nos cinemas? Shows de grupos famosos chegam às telonas em todo o país

No total são quatro shows, um festival e uma experiência de karaokê. Temos BTS com a turnê "Map of the Soul ON:E", de 2020; Seventeen com a turnê "Be The Sun", de 2022; TXT com a turnê "ACT: Sweet Mirage", de 2023; Enhypen com a turnê "FATE", de 2023/24; o Weverse Con Festival, que aconteceu em 2023 com todos esses grupos, além de LE SSERAFIM, Boynextdoor, TWS, ILLIT e Zico; e, por fim, o Hybe Cinema Noraebang, com MVs e karaokê para os fãs cantarem juntos.

[HYBE CINEFEST IN LATAM]



FALTA UNA SEMANA

¡ @BOYNEXTDOOR_KOZ llega a ti como un regalo!



¡Disfruta de la música de BOYNEXTDOOR en el '2023 Weverse Con Festival' y 'HYBE CINEMA NORAEBANG' de HYBE CINE FEST!



14 - 20 de noviembre en Cinépolis

https://t.co/o9N3wYsq22? pic.twitter.com/q4v1XnOfVe -- HYBE Latin America (@hybe_latam) November 8, 2024

A pré-estreia apresentou performances de cada artista da gravadora. O evento aconteceu no Cinépolis Jardim Pamplona, em São Paulo, na quarta-feira (13), e Splash acompanhou tudo.

Os quatro principais grupos masculinos da Hybe mostraram seus estilos em produções enormes, com estádios lotados. São eles: "Dionysus", do BTS; "Rock with you", do Seventeen; "Blue Hour", do TXT; e "Fever", do Enhypen.

O NewJeans, que está no meio de uma batalha entre subsidiárias contra a própria Hybe, ficou de fora. Extremamente popular dentro e fora da Coreia do Sul, o grupo está em hiato e vive um momento de incertezas quanto ao futuro.