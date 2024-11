Grammy Latino 2024: Saiba onde assistir à premiação ao vivo

Melhor álbum de rock ou alternativo em português: "Erasmo Esteves" (Erasmo Carlos); "No Rastro de Catarina" (Cátia de França); "Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua" (Ana Frango Elétrico); "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)" (Jovem Dionisio); e "Lagum Ao Vivo" (Lagum)

Melhor música urbana em português: "Joga Pra Lua" (Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio); "Cachimbo da Paz 2" (Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã); "Da Braba" (Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw); "Carta Aberta" (Mc Cabelinho); "Fé nas Maluca" (Mc Carol, Iza); "La Noche" (Yago Oproprio Featuring Patricio Sid)

Melhor álbum de samba/pagode: "Alcione 50 Anos (Ao Vivo)" (Alcione); "Xande Canta Caetano" (Xande De Pilares); "Iboru" (Marcelo D2); "Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)" (Thiaguinho); "Subúrbio (Ao Vivo)" (Tiee)

Melhor álbum de música popular brasileira/música afro portuguesa brasileira: "D Ao Vivo Maceió" (Djavan); "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" (Jota.Pê); "Portas (Ao Vivo)" (Marisa Monte); "Outros Cantos" (Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó); "No Tempo da Intolerância" (Elza Soares)

Melhor álbum de música sertaneja: "Boiadeira Internacional (Ao Vivo)" (Ana Castela); "Paraíso Particular (Ao Vivo)" (Gusttavo Lima); "Cintilante (Ao Vivo)" (Simone Mendes); "Raiz Goiânia (Ao Vivo)" (Lauana Prado); "Luan City 2.0 (Ao Vivo)" (Luan Santana)

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa: "Mariana e Mestrinho" (Mariana Aydar, Mestrinho); "Aguidavi do Jêje" (Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje); "De Norte a Sul" (João Gomes); "Night Clube Forró Latino (Volume I)" (Marcelo Jeneci); "Faróis do Sertão" (Gabriel Sater)